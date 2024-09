Fontaines D.C. nõuab kohta suurimatel lavadel

Fontaines D.C. on igatahes kutsele vastanud. Kuhjaga kiita said muidugi ka kõik kolm senist albumit – 2019. aasta debüüt „Dogrel“, aasta hilisem „A Hero’s Death“ ja tunamullune „Skinty Fia“. Kui senisest loomingust õhkus aga pigem omaette hoida eelistavat introversiooni, taotluslikku vaoshoitust, enda vastuvoolu pööramist, siis „Romance“ on selge samm suitsustest klubisaalidest suurte staadionite poole.