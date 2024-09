Lapsekaotuse loo lavale toonud Urmas Lennuk: „Autori kõrval istudes ehmatasin, et see kõik on juhtunud selle inimesega“

Ka raamatus on üks stseen, kus isa, kelle laps suri peale sündi, ütleb, et teda lohutati, et hea, et laps kohe peale sündi suri, halvem oleks, kui oleks kaks nädalat elanud.

No just. Me pole ju selles olukorras varem olnud. Püüame lohutada, aga lohutus võib vahel just keerata nuga haavas.

Aga huvitav, miks see teema on selline tabu. Kas inimesed ei taha ennast haavatavana näidata?

See on intiimne teema. Ja ega meid ei valmistata selleks ette. Me ei oska käituda surmade, haiguste, katkenud raseduste puhul. Meid õpetatakse, kuidas elada elu lõpuni õnnelikult nii, et kõik asjad tulevad alati välja.

Aga mõnikord on vaja võtta julgus kokku ja küsida teiselt, kas ta tahab millestki rääkida. See ei võta ju tükki küljest. Võiks anda võimaluse, avada oma ukse ja anda

