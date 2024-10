„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Maskide, häälte ja tuttavate nägude maestro Kaupo Karelson: kunagi olin ise võtteplatsil see „keev pott“

Karelson ei plaaninud juba noorukina meelelahutusmaailma sukelduda. Teadis hoopis algusest peale, et temast saab teadlane. „Minu isa on keemik, professor, akadeemik – tahtsin saada samasuguseks.“

Teadushuvi viiski ta ülikooli füüsikat õppima, aga nagu igas heas teleseriaalis, tuli ka siin ootamatu süžeepööre – ta hakkas ülikoolis üritusi korraldama ja see oli hüppelaud telemaailma. „Ma ei osanud tahta, et minust saaks teleprodutsent, aga see lihtsalt sobis mulle.“

Elu kiires tempos ja uute hittide jahil

Teleprodutsendi elu pole sugugi rahulik jalutuskäik – kaugel sellest.

„Olen salvestustel tegelikult ka stage mänedžeri rollis,“ räägib Karelson podcast’is oma igapäevatööst. „Olen kärsitu, ühel hetkel ikkagi sekkun, kui on vaja.“

Produtsendi töö nõuab pühendumist ja tugevat närvi ning Karelson tunnistab, et varem oli ta närvilisem, aja jooksul on aga õppinud rahulikumaks jääma. „20 aastat tagasi olin ma ise võtteplatsil see põhiline „keev pott“, eks seda juhtub vahel siiani, aga ma tõesti proovin seda harvemini olla ja teisi ka rahustada.“

Karelson naudib väga oma tööst tingitud kiiret rütmi ja mitme projekti paralleelselt vedamist. „Rööprähklemine mulle sobib, mul on vaja killuke siit ja killuke sealt.“

Teleprodutsendi töö on pidevalt uute ja huvitavate formaatide otsimine. „Iga viie aasta kohta sünnib ainult üks-kaks tõelist hitti,“ räägib Karelson saates globaalsest formaaditööstusest. Ta toob näiteks „Maskis laulja“, mis sai üle maailma hitiks alles siis, kui USA oma versiooni käivitas. Seevastu „Su nägu kõlab tuttavalt“ formaat põrus USA turul täielikult ja jõudis eetrisse väga optimeeritud kujul.

Varem oli rohkem suuri saateid, mida kõik jälgisid, täna on auditoorium nišipõhiselt killustunud. Vaatamata muutuvatele meediatrendidele usub Karelson, et televisioonile jääb kindel koht. „Näeme, et nendesamade pühapäevaste suursaadete vastu on rahva huvi säilinud.“

Kaadritagused saladused