ARVUSTUS | Kui Armin Kõomägi pakuks lahendusi, poleks ta ilmselt kirjanik

Brüsseli poole lendajail näivad nii mõnigi kord kaotsi minevat minevik ja mälestused, ununevat oma rahvas, keel ja meel. Mõni unustab koguni oma pereliikmed, nagu lähiminevikust hästi teame. Nii juhtub ka Arturiga. Selles on Kõomägi olnud prohvetlik – taas! Tema 2015. aasta romaanivõistluse võidutöö „Lui Vutoon“ flirtis nurkapidi mõne aasta pärast koroonapandeemia ajal kaubanduskeskustes vastu vaatava pildiga. Tõsi, kui „Lui Vutoonis“ on tegevuspaik ja tegelaste arv piiratud, siis „Taevas“ on minategelase jalge all suur osa maakerast ja tegelasgaleriigi vastavalt kirju.