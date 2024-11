POLIITIKARADAR | Mittekodanike valimisõiguse küsimus ajas opositsiooni kahvlisse

USA presidendivalimised varjutasid Eesti sisepoliitika sel nädalal pea täielikult. Tähtedest ja triipudest murdis läbi ainult küsimus, mida teha mittekodanikest valijate õigusega osaleda kohalike volikogude valimistel. Möödunud nädalal jõudsid koalitsioonipoliitikud ühisele arusaamale, et põhiseadust muutmata valimisõigusi kitsendada ei saa. Nüüd on küsimus, kellel neid kitsendada ja kuidas täpselt. Aga kõik, kes arvavad, et põhiseaduse muutmine kiirkorras on tuleb nüüd sujuvalt ja hardas üksmeeles – hoidke veel oma hobuseid.