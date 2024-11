Koeramaks ehk Kuidas Eestis maksustati kõike, mis liigub

Koerte maksustamisel on Eestis pikk ajalugu. Juba 1897. aastal tuli koeraomanikel seda tasuma hakata. „Linna ameti poolt antakse teada, et 1897 aastane koeramaks, 2 rubla, jaanuari kuul ära makstud peab saama. Kes oma maksu kuni 31. jaanuarini mitte ära õiendanud ei ole, sellele arvatakse maksu juurde 25 %. Hoovi koerad, kes keti otsas seisavad, ja imevad kutsikad on sellest maksust priid,“ teavitas Tartu linn ajalehe Oleviku veergudel koeraomanikke.