NÄDALA ALBUM | Pedigree loob uhkeid müratsunamisid ega karda karistust ja õnnetut lõppu

Ennast Godfleshi jumaldavaks bändiks tituleerival Pedigreel on rohkem sarnasusi samuti 90ndate alguses Godfleshi jüngritena alustanud bändidega, nagu Christdriver ja Pitchshifter, kui päris asja endaga. Oma roll on muidugi siin mängida inimtrummari kasutamisel, mis samuti loomet selgemalt ühele teele suunab. Kuid industriaalhevi ortodoksia ilmneb „The Recidivistil“ muudel kergelt ettearvatavatel viisidel. Strapping-young-ladilik müramüüri-helitöötlus, popkultuurist omastatud helikatked, törts elektroonilise tantsumuusika rütmitööd – kõik klassikalised žanriomadused on julgelt lauda löödud.