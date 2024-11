KUULA | Alkoholipoliitika värsked plaanid. Naps läheb ikkagi kallimaks

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul jätkub senine poliitika, mille osana tõstetakse järjepidevalt aktsiise. Tulevikus aga hakkab osa aktsiisidest saadud rahast kuluma ka sõltuvusravile. Sikkut tunnistab, et praegu puudub inimestel võimalus anonüümselt või kerge vaevaga otsida abi, kui on kahtlus, et alkoholi tarvitamine ohustab tervist ja sellised võimalused tuleb luua.