POLIITIKARADAR | Soojad kohad poliitikutele tulevad tagasi?

Poliitikutel ei ole hetkel head ajad. Mitu dokumenti näitavad, et ükskõik kelle süül konkreetselt ei ole riik suutnud mitmetes olulistes valdkondades hoida pikka stabiilset vaadet. Nordica ja Eesti Energia erikontrollide avalik kajastus näitab süü veeretamise kampaaniat, kus meile proovitakse kurgust alla suruda tõdemust, et mõlema riigiettevõtte puhul on probleem olnud nende juhtides, täpsemalt endistes juhtides. Aga juhid on palganud nõukogu, kelle on kui mitte palganud, siis vähemalt heaks kiitnud omaniku esindajad ehk poliitikud. Ka alkoholipoliitika on üks pikaajalist vaadet vajav valdkond, kus elu on näidanud, et kiired silmaklappidega otsused võivad tuua ootamatuid tagajärgi.