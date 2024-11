EKSPRESSI PODCAST | Noored kaksikutest filmitegijad on Eesti kultuurisfääri kihama pannud

Teiselt poolt, lisab Libe, iseloomustab nimekiri vendade olemust: visad, laia filmialase silmaringiga, parajalt uljad ning väga hea monteerimistunnetusega. See kõik on seni väljendunud lühifilmides, reklaamides ja muusikavideotes. Libe tõstab esile vendade lühifilmi „Välguga löödud“, mis räägib nende tuttava noore muusiku traagilisest elutee lõpust. „Filmis on sügavust, tundlikkust, see on pildis väga hästi jutustatud,“ märgib Libe.