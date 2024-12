ARVUSTUS | Hiiumaa küll flirtis Parvedega, ent peolt nad koos ei lahkunud

Nii saamegi teada, et kui Jesper Parve perega Hiiumaale jõudis, sai elu seal kohe ilusam ja lootusrikkam. Ilu ja lootust tõi juurde seesamune mees ise ka. Poole hinnaga kätte saadud räämas turismitalu löödi lille, lasteaed-algkool tõmmati mürinal käima, avati suvekohvik, korraldati mõni kontsert ja nipet-näpet veel. Saladuskatte all võib öelda, et reipa hurraaga asuvad tegudele paljud uued tulijad – plaanid on suured, ülejääv energia suuremgi veel. Pärishiidlased ei tee saladust ajaga omandatud tarkusest, et viis aastat on lakmuspaberiks, kes jääb ja kes lahkub. Mõni ei harju meretaguse eluga, mõnel lihtsalt kaob uudsuse võlu.