SÕJAPÄEVIK (1015. päev) | Vaherahukõneluste piitsad ja präänikud hakkavad selguma. Parem seis paistab olevat Venemaal

Märkimisväärne on, et see info kõlab väga sarnaselt sellele, mis on ka USA peatse järgmise presidendi Donald Trumpi plaan rahu saavutamiseks. Reuters analüüsis Trumpi nõunike avalikult ja kaadri taga öeldut ja leidis, et see plaan on midagi järgmist: Venemaa saab vähemalt mingi osa vallutatud aladest, ning kui Ukraina ei asu kõnelustele, ähvardatakse abisaadetised lõpetada, ning kui Venemaa ei soovi kõnelustesse astuda, siis – vastupidi – ähvardatakse abisaadetisi Ukrainale suurendada.