NÄDALA FILM | „Sõrmuste isanda“ anime toimib omamoodi feministliku traktaadina

Pärast seda, kui Peter Jackson suutis J.R.R. Tolkieni „Kääbiku“ venitada kolmeks täispikaks mängufilmiks, tundus, et Keskmaad enne pikemat vaheaega uuesti ei külastata. Kultuurikommertsialismi reeglid tähendavad siiski, et paus kestis suhteliselt lühikest aega. Nüüd, kui seriaal „Sõrmuste isand: võimusõrmused“ on vallutamas voogedastusplatvorme, näib aeg olevat küps selleks, et jutustada Keskmaa ajalugu, millest suur osa põhineb Tolkieni teoste mahukatel lisadel.