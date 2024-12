SÕJAPÄEVIK (1023. päev) | Ukraina võitlejad tõrjuvad anastajaid Tšassiv Jaris

Ukraina sõjandusekspert Mõhhailo Žirohhov rääkis olukorrast Donbassi rinnetel Ukraina raadiokanalis Radio NV. Toretskis ja Tšassiv Jaris on tema sõnul juba mõnda aega olnud väga raske seis. Tšassiv Jaris käivad lahingud igas kvartalis. „Täna on see kvartal meie kontrolli all, kuid homme võib see olla Venemaa käes ja ülehomme – kõik kordub. Olukord on üsna muutlik.“