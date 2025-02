NÄDALA SARI | Mitte ühtegi kangelast. Ainult pahalased üksteisel kõri kallal

2010ndate keskel hoidsin peast kinni, kui Batmani kostüümi puges Ben Affleck. Head nahka sest ei tulnud. Olete näinud filmi „Batman vs. Superman: Õigluse koidik“ (2016)? Loodan, et mitte. Paistis, et mõneks ajaks jääb see koomiksikangelane paberiveergudele, aga läks teisiti. Taaskäivitus sai 2022. aastal teoks lavastaja Matt Reeves`i käe all. Filmis „The Batman“ kehastus Bruce Wayne`iks Robert Pattinson. Põhivaenlaseks oli Mõistataja (Paul Dano), aga napist ekraaniajast hoolimata kujunes vaat et meeldejäävamaks Oz Cobb ehk Pingviin (Colin Farrell).