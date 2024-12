Kindlusvilla, terroristlik jõugujuht ja verelunastus isa mõrva eest. Nelja maffiasõdades karastunud grupeeringu lood

Elukutseliste kriminaalide tegevusvaldkonnad on alates Eesti taasiseseisvumisest püsinud laias laastus samad. Turul läbilöömise viisid on aga kardinaalselt muutunud. Niisamuti grupeeringud, kes siinmail tegutsevad. Mõned pätipundid on allilmamaastikule jätnud aga kustumatu jälje.