Martin Laine: Venemaa vallutussõja ajal normaliseerivad „rahvuslased“ riigikogus NATO-vastasust

„Ma ei arva isegi seda, et me peaksime rääkima Venemaast kui vaenlasest. […] Mina tõesti usun, et ainuke viis julgeolekuohtu kahandada oleks otsida heanaaberlikke suhteid kõikidel võimalikel viisidel.

Minus tekitab selline asjade käik tõsise kognitiivse dissonantsi. Kas pärast Korbi skandaali on Eesti poliitikas sündinud mingisugune kultuuriline nihe, mistõttu on sellised vaated järsku vastuvõetavad ning suisa omased end rahvuslasteks nimetavale seltskonnale?

Tõsi, kultuuriline nihe on tõesti toimunud. Venemaa korraldas täiemahulise rüüsteretke Ukrainasse. Naaberriiki, mis NATOsse ei kuulu. See kinnitas, et oleme väikese rahvana selle kaitsekilbi all privilegeeritud, erinevalt Ukrainast.