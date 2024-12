Viiratsi oli pikalt enim tuntud vast selle poolest, et aleviku külje all asus suur Ekseko sigala. Nüüd on ajad teised. Aleviku veerele on püsti pandud Mäeltküla tööstuspark. Kunagine vallamaja Viiratsi keskel ehitatakse ümber kogukonnakeskuseks.