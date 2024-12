SÕJAPÄEVIK (1038. päev) | Kasahstani lennukatastroofist eluga pääsenu: lennuki välisküljelt kostis kummaline heli

Mingist tegelikust neutraalsusest Slovakkia puhul rääkida ei saa, sest koos Ungari peaministri Viktor Orbàniga on just Fico see, kes Euroopa Liidu Ukrainale antavat abi blokeerib. Slovakkia on ka sõltuvuses Vene gaasist, mille tarned lubas Kiiev 1. jaanuarist 2025 lõpetada.