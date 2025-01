„Kuidas ma tean, miks? Ta ei elanud meie hoole all. Ta oli 18aastane, täiskasvanud laps. Ta lihtsalt elas meie juures,“ vastab küsimusele poisi surma põhjuste kohta Aleksander Lukašenko – kasupere pea, kelle hoole alla Saša (Oleksandr) anti. Surmast ei teavitatud avalikult ei sotsiaalvõrgustikes, kohalikus meedias ega ka eestkosteasutuses. See on lugu sellest, kuidas elas ja kuidas suri Saša Jakuštšenko – Ukraina teismeline, kes elas üle lapsepõlve düsfunktsionaalses perekonnas, käis läbi lastekodu, sõja ja Vene kasupere.