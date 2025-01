LEGENDID LEGENDI ÜMBER: Arnold Rüütli nime päritolu on pakkunud palju kõneainet.

Äsja manalateele läinud president Arnold Rüütli uhke nime päritolu on aegade jooksul kõneainet pakkunud korduvalt. Ka rahvusringhäälingu poolt avaldatud järelehüüdes kirjutatakse sellest. Rüütel ise on oma perekonnanime kohta öelnud, et seda kandsid juba tema ammused esivanemad: