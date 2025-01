Maimik ja Tolk mees olemisest, huumorist ja jumalast. „Me ei tahtnud teha filmi, kus kristlasi kujutatakse naeruväärsetena“

Tolk: See oli iseenesest väga lõbus, et kui Jan oli figureerinud ma ei tea mitmel esikaanel oma armastusega, mis tuleb ja läheb, siis helistasin Janile ja ta ütles esimese lausena: ma juba ootasin su kõnet. See mõte oli meid külastanud juba aastast 2009 – iga natukese aja tagant küsiti, millal tuleb teine osa.