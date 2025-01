Viimane on Karameelist jällegi täiesti lahutamatu ja nende muusikat albumiformaadis kuulates tunned publiku reaktsioonidest isegi puudust. Eriti veel seetõttu, et duo iga esinemise juurde on käinud omaette koreograafia (suur sõna, aga nii on), mis juba seepärast tõmbab inimesi laval toimuvat jäljendama, et bänd ise tantsukava täiuslikku sooritamisse