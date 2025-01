NÄDALA SARI | Detektiiv kehastub hooldekodu elanikuks ja võidab vaatajate südamed

Pean tunnistama, et „A Man on the Inside’i“ tegijate „The Good Place“ ei tõmmanud mind üldse käima ja ka nende uue sarja nimi tundus esialgu kuidagi mage. Aga kuna Ted Dansoni muhedus ja 76 aastat harjutatud teravus on juba ammu mu südamesse pugenud, siis andsin siiski inside-mehele võimaluse ja suutsin umbes nädala jooksul sarja otsast lõpuni läbi vaadata.