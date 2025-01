AJALUGU | Andekuse geen ehk kuidas prooviti saada paremaid eestlasi

Veresugulaste abielud olid ennesõjaaegses Eestis küll keelatud, kuid „tõuparandamise“ kampaania käigus põhjustas see teema ometigi elava arutelu. Õigemini verepilastuse tagajärjed. 1930. aastate keskel järeldas Tartu Ülikooli Närvikliiniku assistent dr Voldemar Üprus, et baltisakslaste puhul on veresuguluse tõttu tõuline degenereerumine kaugelt intensiivsem kui maa pärisrahval eestlastel.