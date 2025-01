NÄDALA FILM | Mida teha, kui oma on kartlik ja lohisev, võõras aga enesekindel ja huvitav?

Siinses filmis tõmbab loo käima naise igikestev dilemma: kuidas valida etteaimatava mehe ja üllatava mehe vahel? Mida peaks tegema, kui oma on kartlik ja lohisev, võõras aga enesekindel ja huvitav? Lisaks raamistab valikuid kuulumine perekonda, mis joondub kristliku patriarhi (Indrek Taalmaa) taktikepi järele. Ühelt poolt on „Aurora“ võrdlemisi lihtne film: olgugi et raamjutustus, sulanduvad tagasivaated tervikusse orgaaniliselt ja häirimata. Lihtsus on siinkohal plussmärgiga: inimsuhted on loomulikud, romantilist lähenemist saadab lahe ja soe keemia, konfliktides pole ülepaisutust ega ebaloogilist draamat. Pinged on elulised ja just selle tõttu nauditavad; vaatajana ootad tegelaste reaktsioone, hoolimata sellest, et nende diapasoon on etteaimatav.