KELLE KÄES: venelased väidavad juba mitmendat päeva, et on Donetski oblastis asuva Kurahhove enda kätte võtnud, ukrainlased seda seniajani ei tunnista.

Päeva suurim uudis on kahtlemata ukrainlaste teade vangi võetud kahest põhjakorealastest, millest on praeguseks kirjutanud ka Delfi välisuudised. Kuigi kahtlust oli ennegi vähe, on see nii-öelda lõplik kinnitus Põhja-Korea osalemisele Venemaa vallutussõjas.