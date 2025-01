Advokaadid peaprokurörile: „Õigusriik ei ole napakas!“

Ametist lahkuv peaprokurör Andres Parmas andis Eesti Ekspressile intervjuu, mille käigus ta ütles: „Riigikohtust ootame seisukohta, mis tingimustel võib rahapesu andmebüroo riigi kasuks pöörata seletamatuid rahalisi vahendeid, mis kellegi kontole on laekunud. Kas ainus võimalus sellises olukorras on kriminaalmenetlus? Ütleme ausalt, see oleks lahendus, millega tegeleb ainult napakas riik. Pragmaatiline ühiskond nii ei tee, vaid selline vara on võimalik riigil lihtsama menetlusega ära võtta.“