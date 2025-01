„Ma olen kindel, et Euroopa Liidu liikmed – ja loodetavasti ka USA – on valmis Ukrainat edasi toetama. Euroopa Liit on ka valmis Ukraina toetamisel juhtrolli võtma, kui USA seda ei taha. Me ei peaks spekuleerima tuleviku USA toe pärast.“ Samas lisas Kallas, et see pole USA huvides, kui Venemaa on maailma tugevaim jõud.