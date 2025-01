KRANAAT | Nõid ei näinud lumesadu ette, kohtumine Lottemaal läks luhta

false

Ajakirjanik küsib Jevgeni Ossinovski uusaastalubadust. Tallinna linnapea vastab: „Sel aastal luban, et järgmine aasta luban lume ära koristada.“

Telesaatest „Selgeltnägijate kuseproov“ puhta võitjana välja tulnud ja TikTokis kuulsust koguv Manaja Sorts on paraja portsu ees.

Reedel ilmusid Lottemaale sulgemise ajal 14 külalist. Nemad olid teinud hingenumbri 47 euro suuruse energiapanuse ning tasunud sellele lisaks ka käibemaksu, et kohtuda Manaja Sortsiga, kuid pidid leppima TikToki vahendusel tehtud live-ülekandega.

„Tulin Lottemaale, et paluda autogrammi tema kirjutatud eluloo-, kokteili- ja reisiraamatule,“ rääkis Kranaadile Mart, kes palus oma nime muuta, kuid ei vääri seda.

Mart on väga pahane ja nõuab raha tagasi. „Sorts ennustas, et aasta teisel reedel saavad väljavalitud tema suu läbi elumuutvaid ilmutusi, aga selle asemel istus ta oma suvilas ja tegi meile küünlavalgel TikToki laivi.“

Mardi sõnul peaks õige selgeltnägija lumetormi ette nägema. „Mis ta arvab, et meil on mõnus seal Lottemaal külmas ja pimedas passida või? Kõik näitlejad ka ära läinud juba, Leiutajateküla oli tühi! Mul varbad külmetavad!“ käratab Mart. Mart palub Kranaadil välja selgitada, kas üldse saab ennustaja teisi nägemusi uskuda, kui ta isegi ilma ei suuda ennustada.

Manaja Sorts ise ei näe asja üldse nii traagilisena. Tema sõnul jäi ta küll lumevangi, kuid jagas osalistele siiski piisavalt ennustusi ülekande vahendusel, nii et midagi ära ei jäänud. „Kas ma nägin seda ette? Äkki ma polnudki mõeldud Lottemaale minema. Leiutajatekülas on seiklusi ehk liigagi palju ja mind polnudki sinna tarvis?“ selgitas ta olukorda väga krüptiliselt.

„Eesti on e-riik. Saime ju asjad aetud interneti vahendusel ning kaardid näitasid veel hommikulgi, et päev on ootamatust täis,“ põhjendas Sorts Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tülpinud ametnikule.