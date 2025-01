August Gailit jõudis pärast 65 aastat lõpuks kodumaa mulda

August Georg Gailit (1891–1960) tahtis olla maetud kodumaa mulda. 1952. aastal paguluses kirja pandud pöördumises „Inimesed on nagu nisuväli“ ütleb kirjanik: „Seda, mis mul on, olen püüdnud teile oma raamatutes anda. Rohkem mul pole ja teiegi olete armetu vaesed, nii vaesed, et teil pole oma loojatele anda isegi paari ruutmeetrit kodumaa pinda, kui nad kord ära väsivad ja puhkama tahavad minna.“