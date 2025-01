Vampiirifilmide ülevaade: kuidas sai koletisest seksisümbol?

FOTO: Courtesy of FOCUS FEATURES SCANPIX | © 2024 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

Värskelt kinodesse jõudnud Robert Eggersi „Nosferatu“ – Friedrich Wilhelm Murnau samanimelise 1922. aasta õudusfilmi uusversioon – on omamoodi kurioosne, sest tegelikult ei tohiks algupärast filmi tänaseni säilinud ollagi. Nimelt tunnistati Murnau ekraniseering autoriõiguste rikkumiseks, kuna on maha viksitud Bram Stokeri õudusromaani „Dracula“ pealt, ehkki nimed koos mõne detailiga on filmis muudetud. Kuigi kohtuotsus nõudis filmi hävitamist, jäi käputäis linte siiski alles ja käest kätte levides saavutas see peagi kultusliku menu.