Kui Sõpruse Puiestee albumil või kontserdil kõlab mõni tumedakõlaline diskolugu, võib olla kindel, et peale sõnade on ka muusika Mait Vaigu looming. 15. veebruaril Tallinnas klubis Uus Laine toimuva Sõpruse Puiestee talvekontserdi eel räägib Mait Vaik ausalt ära, kust on pärit tema armastus elektroonilise muusika vastu ning milline on see suhe olnud.