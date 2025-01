Külli-Riin Tigasson: sümbolpoliitika võidukäik. Vabandamist nõuda ja sisutühje loosungeid hüüda ei maksa midagi

Detsembris tuli teade, et keskkonnaamet, kes on kolmanda sektori ja RMK kõrval olnud üks peamisi keskkonnahariduse toetajaid, kavatseb lastele keskkonnahariduse pakkumise lõpetada. 20 000 Eesti last jõuab nüüd loodusesse vähem, kommenteeris Tartu Loodusmaja juht Janika Ruusmaa ERRile otsuse tagajärgi.