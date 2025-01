Teel targema poliitika poole: kuidas parandada poliitikute ja teadlaste koostööd?

Teadusnõunikke peaks juhtima valitsuse tasandil

Eestis loodi juba 2016. aastal teadusnõunike võrgustik, nõunikud on tööl enamikus ministeeriumites ja Riigikantseleis. Igapäevaselt tegelevad nad ministeeriumi teadus- ja arendusvajaduste kaardistamise, nende kommunikeerimise ja elluviimise organiseerimisega. Nõunike roll ministeeriumite töös on väga ebaühtlane, mõni asub otsuste tegemisele lähemal, mõni kaugemal. Raport leidis, et üheks oluliseks puuduseks Eestis on asjaolu, et teadusnõunike võrgustikul ei ole riigi tasandil strateegilist ega vastava mandaadiga koordineerivat juhti. See on viinud olukorrani, kus teadusnõustamine toimub hajutatult ja mitteinstitutsionaalselt, suur osatähtsus on isiklikel kontaktidel ning seega ka subjektiivsusel.