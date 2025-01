ARVUSTUS | Autor püüab oma ema mõista, kuigi tema armastust eriti tunda ei saanud

FINLANDIA AUHIND: Sirpa Kähkönen on Soomes hinnatud kirjanik, kes pälvis 2023. aastal riigi tähtsaima kirjanduspreemia ning juhtis 2018–2022 sealset kirjanike liitu.

2023. aastal Soome olulisima kirjandusauhinnaga Finlandia pärjatud Sirpa Kähköneni (snd 1964) teos „36 urni. Eksimiste ajalugu“ ei üllata teemavalikuga. Esivanemate ja ajaloo tumedatel radadel liikumine on lugejale tuttavad juba tema eelmistest eestindustest „Graniitmees“ (e.k 2017) ja „Nõmmeliivatee (e.k 2021), mõlemad Piret Saluri suurepärases tõlkes. Kui neis raamatutes on Kähkönen valusate teemadega varjunud ilukirjanduse kaitsvasse rüppe, siis kõnealune teos on autofiktsioon, mis oma aususega lõikab vahedalt. Sest jah, nüüd saab sellest rääkida.