Rain Tolk: „Anne Veski on kohutavalt sümpaatne inimene“

Kui saatejuht Raul Saaremets mängib hindamiseks ette Bedwettersi ja Anne Veski ühise loo „Kõik muu võib oodata“, läheb jutt Anne Veski populaarsuse ja fenomeni peale ning Rain Tolk meenutab kunagist koostööd superstaariga: „Anne Veski on kohutavalt sümpaatne inimene. Olen teinud temaga oma elu kõige jubedama reklaami. Pidin lavastama ühe poeketi reklaami, öövõte oli ja kui võte lõpuks läbi sai, siis Anne Veski ütles: „Aitäh, jah, et tore siis, jah, noh, võib-olla siis kohtume veel.“ Siis tegi väikese pausi ja ütles: „Tegelikult ma loodan, et mitte!““

Kõneldes värskest linateosest „Aurora“ uurib Saaremets, kui mitu korda tuleb režissööril enne filmi kinno jõudmist see otsast lõpuni läbi vaadata. Tolgi sõnul on neid läbivaatamisi umbes viis-kuus erinevatel eesmärkidel. Üks põhjuseid on näiteks filmi ülevaatamine koos heliloojaga, et selgitada, kuhu ja milliseid helikatkeid paigutada.

„[„Aurora“ helilooja] Sten Šeripoviga vaatasime kolm korda kinosaalis filmi üle,“ kõneleb Rain. „Filmi esimeses versioonis oli väga palju erinevat muusikat. Ja see tegi filmi vaadates tunde, et lugu läheb liiga eklektiliseks, et ta ei püsi koos ja erinevad muusikad kisuvad filmi eri suundadesse laiali, nii nagu ka peategelaste elu kisub eri suundadesse. Ja seejärel võtsime muusikat vähemaks, et oleks kergem filmi jälgida, ja proovisime teha helipildiga sellise katsetuse, et jääks mulje, nagu muusikat praktiliselt poleks. Kõige valem asi paistis olevat see, kui hakkame muusikaga alla joonima mingeid emotsioone, mis on niigi selged, ja võtame sedasi vaatajalt endalt võimaluse tõlgendamiseks. Seetõttu läks muusikat aina vähemaks. Steni esialgne soundtrack oli palju kirevam. Sten ise kipub alati olema selle poolt, et muusikat vähemaks võtta, erinevalt paljudest teistest heliloojatest.“