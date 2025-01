Naistearst: kui paar soovib kaht last kindlasti loomulikul teel, tuleb naisel alustada hiljemalt 27aastaselt

VIITAB UURINGUTELE: Next Fertility viljatusravikliiniku arst Helen Liis ütleb, et kui on soov saada loomulikul teel kaks last 90protsendise kindlusega, tuleb naisel alustada hiljemalt 27aastaselt. Kui viljatusravi ei ole välistatud, tuleb alustada hiljemalt 31aastaselt.

FOTO: WWW.KADRIUNT.COM