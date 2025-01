SÕJAPÄEVIK (1061. päev) | Venemaa kulutas eelmisel aastal miljoneid eurosid, et õpetada koolilapsi sõjadroone kasutama

Esmaspäeval europarlamendi ees kõneledes ütles NATO peasekretär, endine Hollandi peaminister Mark Rutte, et Euroopa riigid peavad kaitsekulutusi märkimisväärselt tõstma. „Euroopas on praegu turvaline, aga mitte nelja või viie aasta pärast.“ Hiljem lisas Rutte, et kui Euroopa kaitsekulutused ei tõuse, „tuleb otsida välja vene keele kursused või kolida Uus-Meremaale“.