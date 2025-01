EKSKLUSIIVNE INTERVJUU | Hollywoodi näitleja Jesse Eisenberg: tahtsin teha holokaustist filmi, mis poleks sentimentaalne

| Sony Pictures Entertainment/Library of Congress via AP

FOTO: Sony Pictures Entertainment | Sony Pictures Entertainment/Library of Congress via AP

TUNTUIMAS ROLLIS: Jesse Eisenbergi kuulsaim roll on ilmselt Mark Zuckerbergi roll filmis „Sotsiaalvõrgustik“

Kui filmimaailma olulisimate auhindade Oscarite nominatsioonid välja kuulutatakse, võib päris mitmelt kaalukalt realt, tõenäoliselt algupärase stsenaariumi ja ehk ka parima filmi omalt, leida pealkirja „Tõeline valu“. Üks on kindel – üht kahest teekonnale asuvast nõost kehastav Kieran Culkin on favoriit parima meeskõrvalosa preemiale. Just äsja sai talle osaks Kuldgloobus.