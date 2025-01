INTERVJUU | Jesse Eisenberg Oscarile nomineeritud linateosest: tahtsin teha holokaustist filmi, millesarnast ma pole ise varem näinud

„Päev enne võtteid kohale lennanud Kieran tuli autost välja, jalutas minu juurde ja hakkas kohe mu üle nalja viskama, kuna soovisin stseeni harjutada,“ meenutab Eisenberg laia naeratusega ja imiteerib oma ekraanipartnerit: „Mida me harjutame, miks me seda harjutame, kas sa ise ei saa pihta? Ja see oli täpselt see karakter, kes ta olema pidi! Ta viskas ühelt poolt mu üle nalja, narris mind, teisalt oli väga soe, naljakas, šarmantne. Ma lihtsalt armusin temasse ja mõtlesin, et ta on imeline kunstnik. Meie keemia kaamera taga oli väga sarnane sellega, mida näete kaamera ees. Puhas õnn!“