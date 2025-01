NÄIVUSE SEADUS: Kui ollakse veendunud, et tehtu on õige, aga ei näi selline, võib abi olla rääkimisest. Tihti ei aita seegi. Pildil Keit Kasemets.

Kõigil meil on vahel hommikud, kui ärkame ja tunneme kohe, et täna on see päev, mil teen midagi suurt ja olulist. Terve tööpäeva tajume otsuste vastutust ning näeme selgemini, kuidas see kõik mõjutab tulevikku.