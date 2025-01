SÕJAPÄEVIK (1063. päev) | Mäletate veel, et sõda pidi vähemalt tund aega tagasi lõppema?

Kui poliitikud kõneleks valimiskampaania ajal ainult sellest, millest kavatsevad valituks osutudes ka tegelikult kinni pidada, oleks Ukrainas toimuv Venemaa agressioonisõda juba vähemalt tund aega tagasi läbi saanud. Oli ju selline esmaspäeval ametisse vannutatud Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi valimislubadus – lõpetada sõda 24 tunni jooksul. Seda muidugi juhtunud ei ole ja üllatusena ei tule see kellelegi, kes vähegi rindel toimuva ja/või Trumpi isikuomadustega tuttav on. Nüüd räägib ka populistist presidendi enda meeskond, et rahu võiks saabuda kolme kuu või isegi poole aastaga.