SÕJAPÄEVIK (1065. päev) | Rahuvalvajad Ukrainasse? Palju keerulisem, kui paistab

Ka Vene eliidi sees võtvat maad arvamus, et rahuni jõudmine on tegelikult mõlemale poolele meelepärane. Eelmisel aastal edenesid Vene väed rindel kiiremini kui varem, saavutades senisest suurema territoriaalse edu. Agressor okupeerib praeguseks peaaegu viiendikku Ukrainast, ning Reutersiga suhelnud allika väitel usub Putin, et sõja peamised eesmärgid - territooriumi hõivamine, Ukraine relvajõudude nõrgestamine, maismaakoridori loomine Venemaa ja Krimmi vahele - on Venemaa juba saavutanud.