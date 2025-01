POLIITIKARADAR | Kaitsekulude viis protsenti lämmatab kõik muu ja EKRE on taas leidmas oma poliitiliste spinnide mojo’t

Mõni nädal on selline, kus poliitilised vurrid pöörlevad nii kiiresti, et on keeruline aru saada, kas kõik need sündmused on omavahel seotud või lihtsalt juhtus nii. Reformierakond, õigemini peaminister pani käima poliitilise arutelu teemal, mis on võimeline summutama kõik muud diskussioonid. Kas see oli mõeldudki summutamiseks, pole isegi tähtis, sest kaitsekulud on ka tõesti oluline teema. EKRE esimees aga paistab saavat tagasi tunnetust, kuidas meediat enda külge haakida ka siis, kui sündmust ennast ei ole.