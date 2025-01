Aasta müüduim raamat „Chuck Norrise anekdoodid“ läks juba kümnendat korda uuesti trükki

„Muidugi oli üllatus, see on ju absurdne,“ räägib Tauno Vahter. „See oleks õudsam ainult siis, kui selle oleks avaldanud keegi teine. Edu on asjaolude kokkulangemine: soodne hind, hea pakend, meedia tähelepanu ja usin suust-suhu levinud info, mis tegi sellest raamatust meemi. Veidral kombel on selle raamatu edu kingitus Eesti kultuurile ​​– sellelt teenitud raha eest oleme saanud avaldada neid asju, mida kriitikud kiidavad, aga eriti keegi ei osta.“