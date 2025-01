EKSPRESSI PODCAST | Kuidas ajakirjanik avastas, et Kristen Michal blufib Nordica teemal

Erastamise pakkumised kukkusid aprilli alguses ära. Audiitori hinnangul oli ettevõte maksejõuetu.

Ja siis andis eelmine valitsus viimase rahasüsti – poolteist miljonit eurot laenu.

„Ettevõte sai veel ligi pool aastat edasi hingitseda, kuni lõpuks sai raha otsa,“ ütleb artikli autor, Eesti Ekspressi ajakirjanik Ekvard Joakit.

Michal on korduvalt öelnud, et ta pole kliimaministrina, kellena ta veel möödunud kevadel töötas, Nordicale raha juurde andnud.

„See ei vasta tõele, tema ajal on Kredex neid väljamakseid teinud,“ avastas Joakit.

See tähendab, et endine kliimaminister, nüüdne peaminister valetas? „Vaatasime õigekeelsussõnaraamatust sõnade tähendusi ja otsustasime kasutada sõna bluff, sest valetamine eeldab tahtlikkust. Me ei tea, kas ta ütles midagi tahtlikult või kogemata, sest ta ei olnud asjaga hästi kursis või ei suutnud pingeolukorras asju õigesti meenutada,“ selgitab Joakit Ekspressi podcast’is. „Peaministri puhul ei kõla see võib-olla liialt usutavalt, aga seda ei saa lõpuni välistada.“

Kuigi otsuse Nordicale laenu anda tegi juba Jüri Ratase valitsus 2020. aastal, toimus viimane väljamakse 2024. aasta kevadel. Sellest väljamaksest oleks olnud võimalik loobuda ning leppida pankrotiga. Otsustati aga teisiti.

„Tol hetkel oli lootus, et see asi lõppeb kuidagi õnnelikumalt,“ spekuleerib Joakit, miks nõnda otsustati. „Et leitakse inimene, kes soovib Nordica ära osta ja kelle kohustuseks oleks ka laenu tagasimakse. Tagantjärele targana teame, et seda inimest kogu maamuna pealt üles ei leitud.“

Kuula Ekspressi podcast’ist pikemalt, kuidas Joakit avastas, et Michal siiski andis Nordicale raha, kuigi ta on korduvalt öelnud, et ei andnud.

