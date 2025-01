SÕJAPÄEVIK (1068. päev) | USA president: „LÕPETAME selle tobeda sõja!“ Putin: „On ilmselt tõesti parem kohtuda.“

„[---] Me ei tohi kunagi unustada, et Venemaa aitas meil võita teist maailmasõda, kaotades selle käigus peaaegu 60 miljonit elu. Seda kõike arvesse võttes teen ma Venemaale, kelle majandus on kokku varisemas, ja president Putinile väga suure TEENE. Lepime kokku ja LÕPETAME selle tobeda sõja! See muutub ainult hullemaks.“