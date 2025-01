NÄDALA FILM | Hämmeldunud ja kivis: „Pikad paberid“ annab hääle tervele põlvkonnale

Viimati mainitu lugu kui sellist on keeruline kirjeldada, sest see pole „Pikkade paberite“ puhul esmatähtis. Tegemist on filmiga noortest, kes otsivad oma kohta maailmas. See võiks vabalt kanda ka pealkirja „Päevad, mis ajasid segadusse“ (režissöör Triin Ruumet), ehkki toimub tahavaatepeeglisse jäänud üheksakümnendate asemel siin ja praegu.