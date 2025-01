Ringkonnakohus mõistis krüptomiljonär Ivan Turõgini grammi kokaiini käitlemises õigeks

Ringkonnakohtu hinnangul ei suutnud prokuratuur tõendada, et kokaiini käitlejaks oli just Ivan Turõgin, kuna majas elas teisigi inimesi.

Ringkonnakohus leiab, et kuna kokaiin leiti majast, kus Ivan Turõgin ei elanud üksinda, ei suutnud prokuratuur tõendada väljaspool mõistlikku kahtlust, et aine käitlejaks oli just tema. Samuti ei nõustunud ringkonnakohus maakohtu seisukohaga, et ei ole eluliselt usutav, et kokaiini omandamine ja valdamine võis toimuda Ivan Turõgini teadmata.